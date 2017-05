Kinderlieder erklingen am Ennser Hauptplatz

ENNS. Am Mittwoch, 17. Mai, 17.30 Uhr lassen die Musikschulen in ganz Oberösterreich Kinderlieder aus Österreich und aller Welt hochleben. Initiiert von der Musikschule Linz. Auch die Landesmusikschulen Enns, Kronstorf und Niederneukirchen sind mit dabei.Kinderlieder bereiten Freude. Der Tag des Kinderliedes soll diese Lebensfreude auch für die Ennser erlebbar machen. Darum bringt die Landesmusikschule traditionelle Kinderlieder und Volkslieder, sowie ´Lieder aus aller Kinder Länder` am Ennser Stadtplatz zum Erklingen. „Sing´n´more“, der Singschulchor der Landesmusikschule Enns, Kronstorf und Niederneukirchen startet mit 45 Kindern im Volksschulalter um 17.30 Uhr im Hof des Schlosses Ennsegg. Singend spazieren die Mitglieder zum Stadtturm, wo sie ein halbstündiges Konzert zum Besten geben.