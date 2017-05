Kräuterwanderung mit Heide Ruf in Hargelsberg

HARGELSBERG. Am Freitag, 19. Mai, findet eine der beliebten Kräuterwanderungen in Hargelsberg mit Kräuterexpertin Heide Ruf statt. Gemeinsam werden die würzigen Alleskönner gesucht und besprochen, wofür sie zu verwenden sind.Im Anschluss werden einige Sommergetränke, mit Kräutern verfeinert, am Gemeindeamt vorgestellt und verkostet. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Gemeindeamt Hargelsberg. Die Exkursion dauert bis 18.30 Uhr. Der Kostenbeitrag beträgt fünf Euro.Anmeldung am Gemeindeamt bei Ulli Riener, Tel. 07225/7255-11 oder riener@hargelsberg.ooe.gv.at