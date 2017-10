Mike Supancic beim Mostviertler Kabarett Herbst

ST. VALENTIN. Ein wahrer Hit war der Start des heurigen Mostviertler Kabarett Herbstes mit den Dornrosen. Mit ihren „Weltscheibn“ trafen sie gekonnt den Geschmack des Publikums, die pointierten Texte dazu ließen kaum ein Auge trocken.Weiter geht es nun in der Kabarettreihe mit Mike Supancic am Freitag, 13. Oktober, 20 Uhr im Volksheim St. Valentin. Der Kabarettist präsentiert an diesem Abend sein Programm „Im Jenseits ist die Hölle los“. Karten und Infos dazu erhalten Interessierte im Bürgerservice der Stadtgemeinde St. Valentin unter 07435/505-0.