Mostprinzessin wird beim Florianer Mostfest gesucht

ST. FLORIAN. Am Samstag, 13. Mai, findet ab 11 Uhr das traditionelle Florianer Mostfest am Sumerauerhof statt. Eine Auswahl an Mosten steht ab 11 Uhr zum Verkosten bereit. Ab 12 Uhr können sich die kleinen Besucher in der Skoda-Hüpfburg vergnügen. Ab 14 Uhr wird als zusätzliches Highlight das Pferdereiten für Kinder angeboten.Um 15 Uhr gibt Zauberer Wolfgang Hofer sein Können zum Besten. Um 16 Uhr folgt die Trachten-Modenschau Egger. Um 17 Uhr folgt schließlich die Mostprämierung, ehe um 17.30 Uhr die Plattlermädels aus Wartberg/Krems übernehmen.

Gesucht wird auch heuer die Most-Prinzessin, die unter allen Besucherinnen des Mostfestes gewählt wird. Um 19.30 Uhr wird diese schließlich gekrönt. Musikalisch unterhät der Florianer Musikverein und die Band Barbados die Gäste.Da auch dieses Mostfest ganz unter dem Motto "don't drink and drive" steht, bietet Porsche Asten im Raum St. Florian und Asten einen Heimbring-Service an. Das Fest findet bei jeder WItterung statt.