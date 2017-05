Mozart in Salzburg und Mayr aus Schärding FIORI MUSICALI

Beide Komponisten waren Stars ihrer Zeit. Einer blieb es bis in die Gegenwart, der andere wurde vergessen, zu Unrecht! Ars Antiqua Austria verspricht jedenfalls „neue Musik“ in Interpretation und Präsentation. Die St. Florianer Sängerknaben stehen für originalen Kirchenmusikklang aus der Barockzeit in höchster Qualität!

...wie könnte man den Abend vor dem Muttertag besser verbringen als mit feinster Kirchen- und Kammermusik im prächtigen Barocksaal des Stiftes St. Florian?

Mozarts Clavier- und Violinkonzerte gehören zu den heitersten Kompositionen des Konzertrepertoires.Die Kantaten von Mayr bestechen durch Prächtigkeit und musikalischen Tiefgang.Es gibt ein Wiedersehen mit dem Exsängerknaben, aber auch der Sängerknabennachwuchs brilliert und wird Sie sicherlich verzaubern!PROGRAMMMozart in Salzburg und Mayr aus Schärding13. Mai 2017, 19.00 Uhr, im Sommerrefektorium des Stiftes St. Florian (bei Linz)Rupert Ignaz Mayr (1646-1712)SACRI CONCENTUSPsalmorum, Antiphonarum, piarum Cantionumex sola voce et diversis instrumentis, opus III,Regensburg 1681Laudate pueri Dominumfür Sopran, Violine und Basso continuoLaudate, laudateExcelsus, excelsusSuscitans a terraUt collocet eumQui habitare fecitGloria PatriSolist der St. Florianer SängerknabenFabian Winkelmaier – SopranoW.A. Mozart KV 107/3Klavierkonzert nach Johann Christian Bach Es DurAllegro – AllegrettoErich Traxler – CembalosoloRupert Ignaz Mayr (1646-1712)SACRI CONCENTUSVenite gentesfür Sopran, zwei Violinen, zwei Violen undBasso continuoSINFONIA AdagioVenite, venite, venite gentesRITORNELLOO Crux mirandaVenite, venite, venite sceptris et thronisRITORNELLOInventa cruceVenite ergo, venite, venite laudateAlois Mühlbacher – SopranoPAUSEW.A. Mozart KV 216Konzert für Violine G Dur (Fassung ohne Bläser)Allegro –Adagio – Rondeau/Allegro-Andante-Allegretto-Tempo primoGunar Letzbor – Violine solo