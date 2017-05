Muttertagskonzert im Stift St. Florian

Benefizveranstaltung am Freitag, den 19.05.2017 um 19 Uhr mit den Florianer Sängerknaben

ST. FLORIAN. "Wir schenken den Frauen und Müttern einen weiteren Freudentag": Am Freitag nach dem Muttertag findet unter diesem Motto ein Konzert mit den Florianer Sängerknaben statt. Es ist eine Hommage der Sängerknaben an die Mütter und Frauen.



Das von Rotary Club Enns veranstaltete Benefizkonzert ist zu einem großen Teil der Strauss Dynastie 150 Jahre „An der schönen blauen Donau“ u.v.a.m. gewidmet, natürlich fehlen auch nicht Frühlingsgesänge, Volkslieder, wie auch geistliche Musik. Alois Mühlbacher – der über die Grenzen hinaus bekannte Countertenor und ehemalige Sängerknabe – ist zu hören.



Mit dem Reinerlös unterstützt Rotary unter anderem den Bau einer Schule in Ghana/Afrika um den dortigen Kindern eine Perspektive für die Zukunft zu eröffnen.



Kartenverkauf:

beim Rotary Club Enns – Tel.Nr.: 0664 - 8183166

bei allen Filialen der Sparkassen OÖ

an der Pforte des Stiftes St. Florian und

an der Abendkasse