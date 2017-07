Niederneukirchner Ferienpass: Brot backen und Therapiehunde

23.07.2017, 19:39 Uhr

Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich 20 Ferienpasskinder unter dem Motto „Backen wir’s …“ zum Brotbacken am Biohof Pevny.Mit weißen Nasen und leuchtenden Augen konnte beobachtet werden, wie sich im Ofen kleine Teiglinge in Herzerlbrot, Niederneukirchner Riesenmohnflesserl und andere Brotkreationen verwandelten, die natürlich nachhause mitgenommen werden durften. Mit Jause und Hof-Saft gestärkt, tobten sich die Kinder anschließend am „Natur-Spielplatz“ noch aus und – wer mochte –durfte auch die hofeigenen Hasen füttern …Bei der Ferienpass-Aktion „Therapiehunde“ konnten die teilnehmenden Kinder auf spielerische Art und Weise über den richtigen Umgang mit Hunden, seine verschiedenen Berufe und seine Körpersprache erfahren. Ein Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden wurde aufgebaut, welcher mit den Hunden gemeinsam gemeistert wurde. Nach einer kleinen „Fütter-Mutprobe“ erhielt jedes Kind am Ende des Workshops eine Urkunde.