Quetschwork Family spielt in Kanninger Kirche

ERNSTHOFEN. Die Quetschwork Family, das Mostviertler Top-Quartett, das der Volksmusik eine ganz neue Qualität verliehen hat, unterhält am Freitag, 26. Mai, um 19.30 Uhr in der St. Wolfgangkirche Kanning in Ernsthofen.Die musikalische Familie erobert mit ihrem hervorragenden, musikalischen Talent die Herzen ihres Publikums im Sturm. Während Michaela sehr harmonikabedürftig ist, gibt Lukas mit seinem Bass gerne Kontra. Und während Julia mit Stimmgabel bewaffnet, zum Sturm bläst, leistet Walter mit seinem Gitarrenspiel Akkordarbeit. Bei diesem hervorragenden Konzert wird den nicht nur ausgezeichnete Musik geboten, zwischendurch plaudern die vier Musiker auch aus dem Schmähkästchen.

Kartenreservierungen sind im Gemeindeamt Ernsthofen unter 07435/8450-14 möglich.