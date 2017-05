Theaterstück "Eichmann" wird in St. Valentin aufgeführt

ST. VALENTIN. Am Freitag, 19. Mai, wird im das Theaterstück "Eichmann" zeigt. Die Vorstellung beginnt um Uhr. Schüler und Studenten haben freien Eintritt. Die Karten kosten im im Vorverkauf 15 Euro (mit der ValentinCard 14 Euro) und an der Abendkassa 18 Euro. Regie führen Franz Froschauer und Georg Mittendrein, geschrieben hat das Stück Rainer Lewandowski. Froschauer spielt die Titelfigut Adolf Eichmann.

Nach seiner Entführung aus Argentinien begann am 29. Mai 1960 in Jerusalem das Verhör des ehemaligen SS-Obersturmbannführers Adolf Eichmann durch den israelischen Polizeihauptmann Avner Werner Less. Sie haben 275 Stunden lang miteinander gesprochen. Die Verhöre wurden auf Tonband aufgenommen und anschließend abgeschrieben. Es gibt 3650 Seiten Protokoll. Eichmann berichtet von seinem Leben in Linz und Umgebung, seiner Wiener, Prager und Berliner Zeit.Das Stück zeigt wie und was Adolf Eichmann aussagt. Das Publikum nimmt die Position des Gegenübers ein. Begleitet wird Eichmanns Aussage von einer Gruppe Menschen, die chorisch das historische Gegengewicht verkörpern: Das Textmaterial besteht aus nüchternen Fakten bis hin zu emotional tief berührenden Passagen aus Berichten und Zeugenaussagen. Dieser ‚Chor’ begleitet, unter- oder widerlegt das von Eichmann Gesagte.