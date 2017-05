Trommelworkshop in der Zuckerfabrik

ENNS. Unter der Leitung von Percusionisten Andreas Huber erlernen Interessierte an drei Abenden Basisschläge auf verschiedenen Trommeln sowie Basisrhythmen aus verschiedenen Trommelkulturen. Der Workshop beginnt am Donnerstag, 11. Mai, und findet von 19.30 bis 21 Uhr in der Zuckerfabrik Enns statt.Aufgelockert wird das Programm mit Body- und Vocalpercussion-Übungen. Nach Rücksprache mit dem Kursleiter können Trommeln zur Verfügung gestellt werden.

Weitere Termine sind Donnerstag, 18. Mai, und Donnerstag, 1. Juni. Im Anschluss an den Kurs findet eine Jamsession bei der OpenStage-Night am Freitag, 2. Juni, statt.Pro Kursteilnehmer belaufen sich die Kosten auf 75 Euro. Anmelden kann man sich unter zkure@servus.at