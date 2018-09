13.09.2018, 14:21 Uhr

Klassik und der King of Pop

Unter dem Titel "Von Mozart bis Michael Jackson - eine musikalische Zeitreise" spielen die beiden am 21. Oktober um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Leopold, sowie am 11. November. um 17 Uhr in der Pfarrkirche Dornach jeweils ein Orgelkonzert mit Trompete, bei dem sie breit gefächertes Programm präsentieren. Von Barock bis Filmmusik, von Klassik bis Jazz und von Romantik bis zur Pop-Musik geben wir unser Bestes, jeden Musikgeschmack abzudecken.