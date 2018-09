Die Gesundheit beginnt im Mund

18.09.2018, 15:25 Uhr

Der Ennser Zahnarzt Florian Müller rät, alle sechs Monate die Zähne kontrollieren zu lassen.



„Ab dem ersten Zahn"

ENNS (eg). Schon seit 26 Jahren wird der Tag der Zahngesundheit gefeiert. Heuer ist es der 25. September der zum Anlass genommen wird, um wieder einmal die optimale Aufklärung der Zahn- und Mundhygiene in den Mittelpunkt zu stellen.Seit 2005 hat der Ennser Zahnarzt Florian Müller seine Praxis nun in der Astnerstraße 31. Er weiß um all die Probleme, die so mancher Patient mit dem Zahnarztbesuch hat. „Gesunde Zähne sind wichtig für die Lebensqualität, die Attraktivität und Vitalität eines Menschen. Wenn bei Zähnen und Zahnfleisch etwas nicht in Ordnung ist, dann leidet mitunter der ganze Organismus“, sagt der Zahnarzt und nimmt sich besonders viel Zeit für große und kleine Patienten, die Angst vor dem Zahnarzt haben.„Wichtig für Eltern ist, dass Kinder bereits ab dem ersten Zahn mit dem Putzen beginnen sollen. Natürlich mit Hilfe der Eltern. Und diese Hilfe sollte solange gewährt werden bis ein Kind fließend schreiben kann, mit etwa neun bis zehn Jahren“, rät Müller. Und wenn ein Kind nicht putzen will, dann sollte man nicht mit dem Zahnarzt drohen, sondern den Zahnarztbesuch als etwas Besonderes und Positives darstellen. „Ernährung und Pflege sind die Hauptfaktoren für gesunde Zähne. Nicht der Verzehr von süßen Säften oder Süßigkeiten macht die Schäden, sondern wenn sie permanent gegessen oder getrunken werden“, sagt der Mediziner. Und das gelte für Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Florian Müller empfiehlt, zwei bis drei Mal am Tag die Zähne zu putzen und alle sechs Monate einen Kontrollbesuch beim Zahnarzt durchzuführen. Der Besuch beim Arzt sollte mit einer professionellen Zahnreinigung kombiniert werden.