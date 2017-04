"Ganzheitliche Betrachtung mit Ayurveda"

27.04.2017, 14:49 Uhr

Ayurveda fusst auf den drei "Prinzipien des Lebens", den Doshas: Vata, das Bewegungsprinzip; Pitta, das Transvormationsprinzip; und Kapha, das Strukturprinzip. Jeder Mensch trägt diese Doshas in sich, wobei eines oder zwei meist vorherrschend sind. Die Doshas bestimmen unser Wesen – im Ungleichgewicht können sie aber auch Störungen auslösen, besagt die Ayurveda-Methode. Vata-Störungen können beispielsweise Burnout auslösen, Pitta-Störungen Arthritis."Ich behandle die Dosha-Störungen und das wiederhergestellte Gleichgewicht stärkt die Selbstheilungskräfte", betont Busslechner. Ayurveda ist die perfekte Ergänzung zur klassischen Therapie. Der Hargelsberger beginnt mit einem Anamnesegespräch, führt dann Antlitzdiagnose und Pulsdiagnose durch. Er bietet in seiner Praxis unter anderem verschiedene Massagen mit medizinierten Ölen, Stirngüsse, Ernährungsberatung und Kochkurse an. Busslechner arbeitet außerdem mit der indischen Ayurveda-Ärztin Shubhangee Satam aus Mumbai zusammen, die ihn regelmäßig besucht.