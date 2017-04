MINI-MED-Vortrag über Brustkrebs in St. Valentin

27.04.2017, 15:05 Uhr

Verdächtige Symptome sind Knoten, Verhärtungen, Verfärbungen und optische Veränderungen der Brust. Regelmäßige Tastuntersuchungen der Brust, Kontrollen beim Gynäkologen, Ultraschalluntersuchungen und Mammographien in empfohlenen Intervallen können viel dazu beitragen, bösartige Gewebeveränderungen in einem sehr frühen Stadium zu erkennen. In seltenen Fällen führen genetische Veränderungen zu einem wesentlich höheren Brustkrebsrisiko (BRCA1- oder BRCA2-Trägerinnen).

Diese Risikopatienten werden in speziellen Vorsorgeprogrammen betreut. Die Heilungschancen sind bei Früherkennung sehr gut. Ist dennoch eine Operation nötig, so können acht von zehn Patienten brusterhaltend behandelt werden. Früherkennungsmaßnahmen und ausgefeilte chirurgische Methoden ermöglichen dies.