40. Mostwandertag in St. Pantaleon-Erla

08.05.2017, 09:04 Uhr

Bei vier Labstationen gab es neben ausgezeichneten Mosten und bäuerlichen Spezialitäten auch sehr viele selbst gemachte Mehlspeisen. Start und Ziel war am Fußballplatz in St. Pantaleon. Als Geschenk gab es im Ziel für die Wanderer einen Mostkrug der von den Klienten der Lebenshilfe OÖ in der Werkstätte in Perg bemalt wurden.