Bellamy Brothers mit Michael Stone in Enns

28.09.2017, 20:12 Uhr

Eine Stimmung wie im Wilden Westen herrschte vergangene Woche in der Ennser Stadthalle.

ENNS (km). Weltstars besuchten die älteste Stadt Österreichs. Die Bellamy Brothers gaben sich die Ehre und traten gemeinsam mit Michael Stone in Enns auf. Der Kronstorfer sorgte bereits vorab für das richtige Countryfeeling, indem er die Stimmung der Gäste mit Klassikern und selbstgeschriebenen Liedern aufheizte. Nach einer kurzen Pause betraten schließlich die beiden Weltstars die Bühne. Howard und David Bellamy begeisterten mit ihren Stimmen und Songs wie "Let your love flow" die rund 1.200 Besucher. Zum krönenden Abschluss standen sie gemeinsam mit dem Kronstorfer Countrysinger Michael Stone auf der Bühne. Zu dritt trällerten sie den Bellamy Hit "If I said you have a beautiful body". Die Besucher hielt nichts mehr auf ihren Stühlen, ein überwältigendes Handylichtermeer erstrahlte im Saal, während andere zu tanzen begannen.

Unter den zahlreichen Gästen fand sich auch Tourismusobmann Wolfgang Brunner. Die Moderation übernahm Silvia Stone.