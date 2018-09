Deo gratias - Diakon Manuel Sattelberger sagt: „Danke Bischof Klaus!“

22.09.2018, 07:52 Uhr

Vor genau 5 Jahren am 22. September 2013 wurde Diakon Manuel Sattelberger im Stift Melk mit vielen anderen Mitbrüdern zum Diakon geweiht. Diesen Tag wird Manuel nie vergessen, die Worte der Predigt von Bischof Klaus Küng ebenfalls nicht: „Wir brauchen heilige Diakone! Ihr bekommt eine neue Vollmacht, die euch zum Dienst an euren Schwestern und Brüdern sendet!“

Am 16. September wurde (Alt-)Bischof Klaus Küng im Dom von St. Pölten verabschiedet! Er geht in seinen wohlverdienten (Un-)Ruhestand und wird in Zukunft in der Wiener Peterskirche wirken.Worte von Diakon Manuel an Bischof Klaus Küng: „Lieber Bischof Klaus! Danke für unser wohlwollendes Miteinander auf Augenhöhe! Danke für unsere Gespräche, besonders für das ausführliche Treffen vor der Weihe! Danke für ihr heilendes und versöhnendes Vorbild in unserer Diözese! Danke, dass Sie mir als Nachfolger der Apostel die Hände aufgelegt haben! Danke für ihr liebevolles „Manuel, wie geht’s?“. Viel Segen für Ihr weiteres Wirken zur Ehre Gottes und zum Heil der Menschen!“