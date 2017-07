19.07.2017, 23:42 Uhr

Die Naturfreunde zogen über den Nordkammweg bis zur Überlebenshütte am Hochficht. Gemütlicher gingen es die Herzler an. Sie bewunderten die Aussicht vom Dreisesselberg. Ein Teil machte sich auf den Weg zum Bayerischen Plöckstein, an Heidelbeeren und abgestorbenen Bäumen vorbei kamen sie zu den übereinander geschlichteten Steinplatten des Plöckstein. Die gehbehinderten genossen bei der Dreisesselberghütte Kaffee und Kuchen. Der Bus brachte uns nach Schöneben, wo wir im Hotel "Inn`sHolz" ein sehr gutes Mittagessen bekamen. (sehr zu Empfehlen) Im Anschluss ging es zum Moldaublick (41 Meter hoher Eisenturm) und retour. Die Wanderfreudigen machten die Runde über Alpenblick (41 Meter hoher Holzturm) nach Schöneben. Nach einer kleinen Stärkung holten wir die Naturfreunde - Wanderer bei der Talstation der Hochficht-Skianlage ab. Obwohl wir in der Früh und am Nachmittag Donnergrollen hörten wurde es ein wunderschöner Tag