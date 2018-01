Ein großes DANKE den Königen von St. Valentin

06.01.2018, 13:59 Uhr

Pfarrer Zarl verglich in der Predigt die Könige von St. Valentin mit den Schneekönigen von Zagreb, Mikaela Pauline Shiffrin und Marcel Hirscher, mit dem Unterschied, Shiffrin und Hirscher waren an diesem Tag die Schnellsten, die Könige von St. Valentin aber waren die Besten. Sie haben nicht nur 2 Tage ihrer Ferien hergegeben (ohne Vorbereitungszeit) sondern haben auch noch das durch ihre herzliche Art „gewonnene“ Geld für die Ärmsten der Armen gespendet. Sie haben damit ermöglicht das für viele die Armut etwas gelindert werden kann und das den Jugendlichen in den Entwicklungsländern eine Ausbildung ermöglicht werden kann. Sagen wir DANKE den Königen von St. Valentin für über € 12.600,00. Aber auch ein DANKE all denjenigen die den Königen die Tür geöffnet haben und ihnen Einlass geboten haben.