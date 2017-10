FF Rohrbach spendete 2.000 Euro

01.10.2017, 14:21 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Rohrbach spendete 2.000 Euro an die Lebenshilfe in St.

Florian.

ST. FLORIAN. Die Freiwillige Feuerwehr Rohrbach ist nicht nur stets zur Stelle, wenn Arbeitseinsatz gefragt ist, sondern unterstützt die Lebenshilfe auch immer wieder mit Spenden. So halfen sie zuletzt etwa beim Wiesnfest in St. Florian tatkräftig beim Grillen mit und sorgte mit dem „Kübelspritzen“ für ein Kinderprogramm. Zudem überreichten die Feuerwehrkameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rohrbach einen Spendenscheck in der Höhe von 2.000 Euro an Ulrike Ressler, Obfrau der Lebenshilfe-Arbeitsgruppe St. Florian. „Die Feuerwehren in der Region greifen uns immer wieder unter die Arme, sei es durch Spenden oder Besuche bei unseren Veranstaltungen“, ist Ulrike Ressler dankbar.