Full House beim St. Valentiner Pfarrfasching "RELOAD"

Nach einer längeren Pause entschloss sich der Pfarrgemeinderat mit Unterstützung der kath. Frauen, der kath. Jugend, dem Chor der Pfarre, der Volkstanzgruppe bis hin zu den Senioren, den St. Valentiner Pfarrfasching wieder ins Leben zu rufen.So war es auch, dass dieser Fasching in der Pfarre königlich eröffnet wurde.Keine geringeren als die Heiligen 3 Könige und Hr. Pfarrer Zarl eröffneten den Pfarrfasching „NEU“ im bis auf den letzten Platz gefüllten Pfarrsaal.Zwei Stunden lang jagte eine Pointe die Andere, die Lachmuskeln der Besucher wurden kräftig beansprucht und so wurde auch reichlich Applaus gespendeten.Ein Highlight auf der Bühne war Herr Pfarrer Zarl und viele wunderten sich wie locker die 500 Euro-Scheine beim sonst so sparsamen Hr. Pfarrer, in der Hand lagen. Für musikalische Höhepunkte sorgten die Singing Valenteenies.Natürlich gab es auch aktuelle Themen welche die St. Valentiner beschäftigen: z.B.: die ultramodernen, kostspieligen Buswartehäuschen.

Singing Valenteenies - Großer Gott wir holen dich

Singing Valenteenies - In der Bibel zu lesen gibt mir Kraft



Sockentheater - Carmen - Pfarrfasching St. Valentin



Für alle die am Samstag keine Möglichkeit hatten den Pfarrfasching im Pfarrsaal St. Valentin zu besuchen, heute Sonntag um 18.00 Uhr besteht nochmals die Möglichkeit dazu. Lassen Sie sich das nicht entgehen und erleben Sie u.a.:Dietlinde und Hanswernerle (Hans+Rudi)Die Schreibmaschine (Ingrid+Hannah)Werbung im Altersheim (Verena+Bettina+Franz)Sockentheater Carmen (Sonja)Männerbalett (Schwarz/Weiß)In der Pause wurden die Besucher mit köstlichen Aufstrichbroten, welche von den Frauen zubereitet wurden, so richtig verwöhnt.