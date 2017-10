Großartiges Oktoberfest in Ennsdorf

15.10.2017, 11:58 Uhr

organisiert und ausgetragen.Das Fest begann um 14:00 Uhr mit dem, der die Stimmung schon am Nachmittag auflockerte, für die kleinen Gäste wurde eine Hüpfburg organisiert, auf der Sie auch ihren Spaß hatten. Als Auftakt in die tolle Partynacht wurde dann um 17:00 Uhr der traditionelle Bieranstich absolviert, das hieß dann Freibier für alle Anwesenden. Nach und nach füllte sich das Gewäxhaus mit immer mehr begeisterten Gästen, die dann schon auf den Auftritt dergespannt warteten. Um 21:00 Uhr war es endlich soweit, als die drei Künstler Jürgen, Mario und Siegi die Bühne betraten. Innerhalb von nur 5 Minuten brachten sie alle Gäste auf ihre Bänke und das Fest startete so richtig durch.Die SPÖ schuf mit ihren 50 freiwilligen Helfern wieder einmal ein großartiges Fest und sorgte für ein tolles Ambiente. Die rund 1000 Gäste genossen das tolle und lustige Oktoberfest.