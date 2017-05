Gruppe des Ennser Alpnevereins bestieg den Frauenstein

08.05.2017, 10:26 Uhr

Am Programm des Ennser Alpenvereins stand kürzlich der Reinsberger Grenz- und Mautwanderweg. Endlich gab es angenehmes Frühlings-Wanderwetter in den nö. Voralpen und so starteten 21 gutgelaunte Wanderer aus Enns und Umgebung bei Sonnen­schein auf den alten Handelsweg, der einst von der Eisenwurzen nach Norden zur Donau führte. „Zuerst ging es zur Burgruine Reinsberg und weiter zum Frauenstein, der natürlich zu einem Foto mit allen Frauen der Wandergruppe herausforderte", berichtet die Tourenführerin Stephanie Stross vom Ennser Alpenverein. "Als Labestelle kam dann der Mostbrunnen am Diensbergsattel gerade recht. Wir genossen die Erfrischungen aller Art und wanderten weiter auf den Runzelberg. Über traumhafte Löwenzahnwiesen, immer den schneebedeckten Ötscher vor Augen, erreichten wir nach 4,5 Stunden wieder Reinsberg, wo wir uns vor der Heimfahrt nochmals ordentlich stärkten.“

Die nächste Wanderung findet am Samstag, 20. Mai, unter der Leitung von Tourenführer Karl Jentsch statt. Ziel ist die Rettenbachwildnis und die Hoisenradalm in Bad Ischl. Anmeldungen unter 0664/355 2100.