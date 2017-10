Heimvorteil zeigte regionale Produkte

05.10.2017, 09:07 Uhr

Der St. Valentiner "Heimvorteil" ging vergangenes Wochenende zum zweiten Mal über die Bühne.

ST. VALENTIN (km). Unter dem Titel "Heimvorteil" versammelten sich vergangenes Wochenende Produzenten aus der näheren Umgebung der Stadt St. Valentin. Die rund 20 Aussteller stellten ihre Ware in der St. Valentiner Hauptstraße aus. Dort boten sie den Interessierten Schmankerln wie Most, Marmelade, Dinkelpizzen und vieles mehr an. Zahlreiche Besucher strömten deshalb am Samstag in die Hauptstraße, um sich einen Überblick über die angebotenen Waren zu verschaffen. Abwechslung zu den regionalen Produkten war durch die St. Valentiner Autohändler geboten, die sich mit ihren Wagen auf die Hauptstraße verteilten.

Für die passende musikalische Umrahmung sorgte die Stifta Geigenmusi, die sowohl die Besucher als auch die Aussteller begeisterte.