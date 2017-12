Kulturgut der Region gerettet

27.12.2017, 14:34 Uhr

ASZ-Mitarbeiterin rettete zwei Kumete von einem Zweispännergeschirr aus Niederneukirchen vor dem Verschwinden.

Das Sattlermuseum erhielt vor Kurzem zwei Kummete aus Niederneukirchen inklusive Halfter und Prahlriemen. Der Besitzer wollte das fast hundert Jahre alte Pferdegeschirr entsorgen. Einer sehr aufmerksamen Mitarbeiterin in einem Altstoffsammelzentrum verdankt das Sattlermuseum seine neuesten Objekte. Die Mitarbeiterin machte den Besitzer der Kummete auf das Sattlermuseum aufmerksam und nach einem kurzen Telefonat mit dem Obmann des Museums brachte der Besitzer das Geschirr kurzerhand im Sattlermuseum vorbei.Ein herzliches Danke an die Mitarbeiterin im ASZ und den ehemaligen Besitzer aus Niederneukirchen. In naher Zukunft werden die Kummete ihren alten Glanz erhalten und zu besichtigen sein. "Die Kummete weisen einen besonders guten Erhaltungszustand auf, sodass sich eine Aufbereitung für das Museum auszahlt. Wir sind dankbar, wenn wir vor einer Entsorgung von Pferdegeschirr gefragt werden, ob wir diese in die Sammlung aufnehmen wollen, weil wir regionales Kulturgut unbedingt erhalten wollen.", erklärt der Obmann, Josef Wieser, vom Sattlermuseum.