Reli-Stunden in St. Valentin: Jesus „geht“ auch in die Schulen!

28.04.2017, 18:58 Uhr

in den Schulen der Pfarre St. Valentin! Was so altmodisch-korrekt klingt, ist für „Mani“ immer eine ganz besondersja auch eine Herausforderung seines ganz persönlichen Glaubens.Diakon Manuel: „Denn, nur von dem du selbst überzeugt bist, kannst du wirklich, auch und vor allemweitergeben! War es früher selbstverständlich, dass die Familien „mit der Kirche“ mitlebten, ist das heutzutage, ich formuliere es vorsichtig, „bescheidener“ geworden.“nur brauchen sie leider immer seltener die Kirche dazu.dass es schön ist, mit Jesus in der Gemeinschaft der Kirche zu leben! Der Religionsunterricht hat sich verändert, es geht nicht mehr darum den Katechismus in- und auswendig zu können/kennen,geht von den Lebenserfahrungen des Kindes aus und versucht dann mit der, so heißt es mit einem Fachbegriff.Diakon Manuel: „Ich lerne mindestens von meinen Schülerinnen und Schülern genauso viel, wie sie (hoffentlich) von mir lernen!“