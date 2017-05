1.080 Kilometer zum Heiligen St. Florian gepilgert

11.05.2017, 10:04 Uhr

Jochen Frank pilgerte zu Fuß von seiner Heimat an der belgischen Grenze nach St. Florian.

ST. FLORIAN. Feuerwehrkamerad Jochen Frank aus Lammersdorf bei Aachen ist nach 1080 Kilometer Fußmarsch im Zielort St. Florian angekommen. Er pilgerte zu Fuß von seinem deutschen Heimatort, an der belgischen Grenze in Nordrhein-Westfalen quer durch Deutschland und Oberösterreich zum Feuerwehrpatron, um einfach Danke zu sagen.Überall wurde er freundlich aufgenommen, besonders aber in St. Florian, wo ihn Propst Johann Holzinger und Pfarrer Ferdinand Reisinger aus dem Stift sowie Erwin Chalupar vom Feuerwehrmuseum empfingen. Wasser aus dem Florianibrunnen nahm der Mittelschullehrer und Feuerwehrmann mit nach Hause zu seiner Feuerwehr. Mit diesem wird schließlich das neue Löschfahrzeug gesegnet.