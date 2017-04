AT

, König-Ludwig-Straße 11 , 4481 Asten AT

RAFFELSTETTNERHOF , König-Ludwig-Straße 11 , 4481 Asten AT

„Spün und Singa, Essn und Tringa“ am

Sonntag, den 28. Mai 2017 um 15:00 im RAFFELSTETTNERHOF, König-Ludwig-Straße 11 in Asten.

Die Musikgruppen „Viertelmusi “ und „Irmi & Richard“ sowie MundartdichterInnen und WitzeerzählerInnen werden keine Langeweile aufkommen lassen.

Also nix wia hin!