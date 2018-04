„A Musi und an Gsaung“

AT

, König-Ludwig-Straße 11 , 4481 Asten AT

„A Musi, an Gsaung und viele lustige Eichtl“ erleben kann man im Raffelstettnerhof, König-Ludwig-Straße 11 in Asten jeden 4. Sonntag im Monat mit bekannten Volksmusikgruppen.

Am Sonntag den 27. Mai 2018 ab 15.00 Uhr spült die Gruppe „Durchg‘mischt“.

Dazua gibt’s guate Witz, Mundart, gemeinsames Singen und natierli a guate Jausn.