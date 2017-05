Ängste im Kindesalter (Vortrag) EKiZ Wichtelhausen

Welche Ängste gehören zur normalen Entwicklung? Ab wann soll ich mir um mein Kind Sorgen machen? Was kann man tun, um ängstliche Kinder zu unterstützen? Diese Fragen und mehr werden in diesem Vortrag beantwortet.



5 entwicklungsbedingte Angstformen kennt man, welche den Menschen von Kindheit an ein Leben lang begleiten.

1.) Körperkontaktverlustangst

2.) Achtmonatsangst

3.) Trennungsangst

4.) Vernichtungsangst

5.) Todesangst

Sind die ersten 3 Ängste bis zum 3. Lebensjahr maßgeblich, kommt es zur Vernichtungsangst um das 3. Lebensjahr. Zwischen dem 4. und 5. Lebensjahr kann es schließlich zur Entwicklung der Todesangst kommen.

Als Elternteil kann man die Ausbildung dieser Ängste zwar nicht verhindern, jedoch kann man dem Kind Sicherheit geben und es bei der Angstverarbeitung unterstützen.



Kursgebühr: €8,00 (€6,80)

Kursleitung: Dr.Med. Gabriele Schadenböck-Kranzl (Kinderärztin in Enns)

Anmeldung erforderlich unter: 07435 58640 oder wichtelhausen@aon.at