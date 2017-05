"Alles wäre besser als ein Umweg über Linz"

12.05.2017, 10:26 Uhr

Sperre auf Winter verteilen?

Sallmann ist nicht die einzige Unternehmerin, die die Totalsperre 2018 vor eine Herausforderung stellt. "Anscheinend müssen die Querträger der Stahlkonstruktion unter der Asphaltfahrbahn ausgewechselt werden", erklärt Karl Hasenöhrl, Geschäftsleiter der Hasenöhrl GmbH. "Die angedachte Brückensperre im Sommer 2018 sollte insoweit überdacht werden, ob nicht zumindest die Hälfte der Arbeiten in den Wintermonaten vorgenommen werden kann", so der Bauunternehmer. Denn in den Wintermonaten sei der Verkehr ungefähr um die Hälfte weniger als in den Sommermonaten. "In den Wintermonaten fallen die Fahrten der Bauwirtschaft fast zur Gänze weg und auch in den anderen Branchen wird üblicherweise nicht mit Vollauslastung gearbeitet. Vielleicht kann man die Arbeiten, welche im Sommer notwendig sind auf den Monat August minimieren."