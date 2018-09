Anruf-Sammel-Taxi: JVP sieht Bedarf

18.09.2018, 15:23 Uhr

Antrag im Gemeinderat

In der kommenden Gemeinderatssitzung am 27. September, fordere die ÖVP deshalb eine Beteiligung am "Anruf-Sammel-Taxi" (AST). Gemäß des Antrages soll ein Grundsatzbeschluss gefasst werden, mit dem Betreiber des AST einen Vertrag zur Teilnahme der Stadt Enns (mit Start am 1. Jänner 2019) abzuschließen. Dafür muss natürlich auch die Stadt einen finanziellen Beitrag leisten. 7.000 Euro sollen, so werde es die Partei fordern, dafür budgetiert werden. In weiterer Folge wolle man die Gemeinden Asten und St. Florian zu einer Kostenaufteilung bewegen.

Wie funktioniert das AST?

Spätestens 30 Minuten vor einer festgelegten Abfahrtszeit ruft der Gast die Nummer 6969 und gibt die gewünschte Heimfahrtszeit, die Zusteigestelle in Linz und die Zieladresse an. Das Taxiunternehmen koordiniert die Heimfahrten und versucht eine möglichst gute Auslastung zu erreichen. Eine Beförderungsgarantie ist gegeben. Der Fahrgast zahlt einen Fixpreis. Die ÖVP schlägt 12 Euro vor. Für die Differenz zum tatsächlichen Preis (50 Euro von Linz nach Enns) kommt die Gemeinde auf.