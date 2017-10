Asten: Intercoiffeur Thomas Walter eröffnet neu

19.10.2017, 00:00 Uhr

Intercoiffeur Thomas Walter verlegt seinen Betrieb von St. Florian zur Gänze in die Gemeinde Asten.

2006 eröffneten Dagmar und Thomas Walter ihren ersten Friseursalon in St. Florian. 2008 folgte eine weitere Filiale in Asten. Nun werden die beiden Standorte zusammengelegt. Ab Freitag, 3. November, findet man den Friseurbetrieb in der Wienerstraße 10, Asten.Eine Lebensmittelkette baut bei uns gleich ums Eck ihre Filiale um. Da die Umbauarbeiten dort wohl länger dauern werden, würde für uns die Überbrückungszeit zu lange sein. Daher erweitern wir unseren Astner Salon. Künftig werden dort die Teams beider Filialen unsere Kunden betreuen. So starten wir im November mit insgesamt 16 Angestellten und 21 Betreuungsplätzen. Zur Feier des Tages bekommt jeder Kunde den ganzen November lang deshalb ein gratis Pflegeprogramm.

Kontaktdaten

Natürlich hätten wir uns verkleinern und den Betrieb in Asten wie bisher aufrechterhalten können. Auch ein ganz neuer Standort wäre in Frage gekommen. Aber wir wollten all unsere Mitarbeiter behalten und keine neue Filiale aufmachen. Die Erweiterung des Standortes Asten war deshalb ein logischer Schritt.Für unsere älteren Kunden und jene, die auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind, haben wir eine Taxikarte. Wir übernehmen dabei einen Großteil der Fahrtkosten. Nur einen kleinen Teil zahlen unsere Kunden in Form eines Selbstbehalts.Ich habe die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde St. Florian sehr geschätzt und möchte mich insbesondere bei Bürgermeister Robert Zeitlinger dafür bedanken. Auch unsere Kunden vom Standort St. Florian sind mir ans Herz gewachsen. Ich würde mich deshalb auch auf ein Wiedersehen im neuen Salon in Asten freuen.Intercoiffeur Thomas WalterWiener Straße 10, 4481 AstenTel.: 07224/65547