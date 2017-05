Auto kracht frontal in Holztransporter

06.05.2017, 09:50 Uhr

Ein Pensionist kam auf auf der B1 gestern, 5. Mai 2017, auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal in den entgegenkommenden Lkw. Unfallzeugen holten den 60-Jährigen aus dem rauchenden Fahrzeug.

ASTEN. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 45-Jähriger aus Klaus um 17:55 Uhr mit einem Lkw auf der B1 im Gemeindegebiet von Asten aus Richtung Mauthausen kommend in Richtung Asten. Ein 60-jähriger Pensionist aus Linz war mit seinem Pkw in die entgegengesetzte Richtung unterwegs.Plötzlich bekam der Pensionist gesundheitliche Probleme, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal in den entgegenkommenden Lkw. Der Pkw wurde einige Meter zurückgeschleudert und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Aufgrund von Rauchentwicklung aus dem Motorraum holten der Lkw-Lenker und weitere anwesende Personen den Pensionisten aus dem Pkw. Dieser wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert.Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden und am Lkw erheblicher Sachschaden.