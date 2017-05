Bücherzelle im Ennser Freibad

11.05.2017, 09:56 Uhr

Die Bücherzelle funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Bücher während des Badeaufenthaltes herausnehmen, lesen, zurückstellen. Der Lesestoff kann gerne mit nach Hause genommen werden, sollte jedoch wieder in ordentlichem Zustand zur Bücherzelle zurückgebracht oder zu den Öffnungszeiten in der Bibliothek Enns abgegeben werden. Das Team der Bibliothek sorgt in regelmäßigen Abständen für neuen Lesestoff in der Bücherzelle. Die Ausleihe ist mit keinerlei Formalitäten oder Kosten verbunden. Weitere Infos sind unter bibliothek-enns.bvoe.at zu finden.