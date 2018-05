COMEDY REVUE in der IMS St. Valentin, Langenhart 

04.05.2018, 15:10 Uhr

Die Jugendlichen konnten unter der Leitung von Sonja Großauer ihre Talente einbringen und durch intensive Probenarbeit, in Eigenverantwortung und Teamarbeit ein großartiges Programm vorbereiten und darbieten, was ihnen letztendlich auch viel Spaß bereitete.Das Publikum unterhielt sich köstlich und dankte mit viel Applaus.Bei diesem Projekt lernten die jungen Leute, sich vor Publikum zu präsentieren und so ihr Selbstwertgefühl zu stärken. „Eine ideale Vorbereitung für ihr weiteres Leben“, ist Sonja Großauer überzeugt.