Ennser Familienbetrieb Eisen-Lenz baut weiter aus

12.09.2018, 09:20 Uhr

Eine neue Halle ziert das Betriebsgelände des Familienunternehmens Eisen-Lenz in Enns.

ENNS (bks). „Unter dem Motto „Stahl nach Maß für Jedermann“ sind wir ein Stahlhändler in der Region für jeden Stahlbedarf“ sagt der Inhaber von Eisen-Lenz, Friedrich Lenz. Als Unternehmen mit einer langen Tradition ergeben sich viele Vorteile für die Kunden. „Wir sind eine zentrale Anlaufstelle und bieten ein umfassendes Stahlsortiment, kombiniert mit verschiedenen Dienstleistungen an. Dabei sind wir Partner für Industrie, Handwerk, Landwirtschaft und Privatkunden“, so der Firmenchef. Vor allem die Pflege langjähriger Geschäftsbeziehungen liegt dem Geschäftsführer am Herzen. Die Anforderungen in der Stahl- und Baubranche werden immer vielfältiger. Diese Tatsache ist einer der Gründe für die Vergrößerung des Standorts in Enns. „Wir können unser Sortiment dadurch ausbauen und werden noch lieferfähiger“, sagt Lenz. Zudem gäbe es künftig einfachere, interne Abläufe für die Mitarbeiter.

Attraktiver Standort



Ein Betrieb mit Geschichte

Über die Firma Eisen-Lenz

Leistungen

Der Qualitäten des Standortes in Enns, ist sich Friedrich Lenz bewusst: „Die Infrastruktur ist sehr gut. Die Autobahn und die Bundesstraße sind in unmittelbarer Nähe." Der Wirtschaftsraum in der Umgebung sei äußerst attraktiv, blickt man beispielsweise in Richtung St. Valentin oder den Ennshafen. „Die angesiedelten Betriebe können voneinander profitieren", so der Unternehmer.Das, nördlich des bestehenden Firmenareals gelegene, Grundstück wurde bereits 2011 erworben, um hier zukünftig Betriebserweiterungen vornehmen zu können. Mit 2018 war es dann so weit. Auf der rund 4.600 Quadratmeter großen Fläche wurde in einer Bauzeit von sieben Monaten eine 1.100 Quadratmeter große Stahlhalle und eine 1.250 Quadratmeter große Freilagerfläche errichtet. Um die Lagerware bestmöglich manipulieren zu können, wurde in der Halle ein Fünf-Tonnen-Hallenkran und ein Seitenstapler, sowie auf der Lagerfläche ein Zehn-Tonnen-Einträgerkran angeschafft. „Wir können nun noch flexibler auf Kundenbedarfe reagieren", so Lenz. Weiters habe man die Möglichkeit, große Mengen für einzelne Kunden vorrätig zu halten. „Diese Serviceleistung soll den Kunden dazu dienen, dass sie sich ihren gesamten Bedarf, zum Beispiel für ein Bauprojekt, bei uns auf Lager legen. "Anschließend können sie sich, je nach Baufortschritt, Teilmengen zeitlich exakt abgestimmt, anliefern lassen.Im Mai 1953 eröffnete das Ehepaar Lenz eine Eisenhandlung am Hauptplatz 6 in Enns. Im Jahr 1964 stand die erste große Investition an. Denn: Der Stahlhandel wurde von der Eisenhandlung getrennt. Es entstand eine neue Lagerhalle in der Nähe des Ennser Bahnhofes. 1976 haben die alten Büros am Hauptplatz schließlich ausgedient. Neben der Lagerhalle wurde daher ein großzügiges Bürohaus errichtet. 1980 gingen Stahl- und Eisenhandel getrennte Wege. Auf der grünen Wiese am Stadtrand von Enns wurde ein neuer Fachmarkt für Werkzeuge, Eisenwaren und vieles mehr eröffnet. Das Stadtgeschäft wurde geschlossen. 1998: Der Stahlhandel verdoppelte sich. Mit einer neuen Lagerhalle werden nun über 20.000 Jahrestonnen Stahl bewältigt. 2011 wurde ein 4.600 Quadratmeter großes anschließendes Grundstück erworben um fit für die Zukunft zu sein.Eisen-Lenz ist ein unabhängiges Familienunternehmen in der dritten Generation, das als regionaler Stahlhändler mit einem umfassenden Stahlsortiment auftritt. Eisen-Lenz bedient Kunden im Zentralraum Linz-Wels-Steyr-Amstetten und den angrenzenden Gebieten Mühlviertel und westliches Niederösterreich. Großgeschrieben werden Service und Dienstleistungen rund um das Produkt Stahl. Im Einzugsgebiet von rund 100 Kilometern um Enns werden mit sechs eigenen Lkw und einem Klein-Lkw die Kunden angefahren. Die Kunden werden just-in-time beliefert. Das heißt: Die Ware wird zu 90 Prozent bereits am nächsten Tag ausgeliefert. Pro Tag werden rund 85 Tonnen Stahl zugestellt. Daneben bietet Eisen-Lenz Stahl-Zuschnitt an, liefert Betonstahl (geschnitten & gebogen) termingerecht auf die Baustelle und ist Übernahmestelle für Feuerverzinkung.• Bewehrungsstahl• Bleche• Träger• Formrohre• Rundrohre• Profile• Stabstahl• Aluminium & Edelstahl• Gitterroste• Zustellung• Stahlzuschnitt• Betonstahl geschnitten& gebogen• Übernahmestellefür Feuerverzinkung• GaslagerCaracallastraße 19, 4470 Enns07223 / 83201Geschäftsführung:Friedrich LenzÖffnungszeiten:Montag bis Donnerstag:7 bis 17 UhrFreitag: 7 bis 12 Uhr