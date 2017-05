Festnahme wegen staatsfeindlicher Verbindungen

09.05.2017, 10:08 Uhr

Er wollte damit die Durchführung eines Verwaltungsstrafverfahrens bzw. in weiterer Folge eine Pfändung verhindern. Für den Fall der Fortführung der Amtshandlungen drohte der Beschuldigte mit "Rechnungen" in der Höhe von 8.000 bis 25.000 Euro. Der Beschuldigte verwendete hierzu Schriftsätze und Formulierungen, die von staatsfeindlichen Verbindungen wie OPPT, Terrania und Ähnlichem bekannt sind. "Staatsfeindliche Verbindungen" erkennen den Staat in seiner Form nicht an und delegitimieren die verfassungsmäßige Ordnung.Behörden und Gerichte werden als Firmen angesehen, die keine hoheitlichen Rechte ausüben dürfen, sondern nur im Rahmen von Vertragsverhältnissen agieren können. Der Mann wird in die Justizanstalt St. Pölten gebracht. Seit Mitte Dezember wurden in Niederösterreich bereits fünf Anhänger staatsfeindlicher Verbindungen festgenommen. Drei Personen sind mittlerweile rechtskräftig zu teilbedingten Freiheitsstrafen verurteilt worden.