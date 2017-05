04.05.2017, 10:08 Uhr

... für Ihren unermüdlichen Einsatz.... für Ihre Zeit, die Ihr anderen Menschen schenkt, um ihnen zu helfen.... für Ihren oftmaligen Verzicht auf einen durchgängigen Schlaf!... für Ihre KAMERADSCHAFT!Feuerwehrkommandant ABI Spanyar Peter, B.A. ist Stolz an der Spitze einer so tollen Mannschaft stehen zu dürfen.Gott zur Ehr', dem nächsten zur Wehr!

DANKE allen rund 341.000 Feuerwehrmitglieder!

Am 4. Mai ist nicht nur der liturgische Gedenktag vom Hl. Florian, dem Schutzpatron der Feuerwehr – es wird an diesem Tag auch der „Internationale Tag der Feuerwehrleute“ begangen.In Österreich gibt es rund 341.000 Feuerwehrmitglieder die sich Tag für Tag dazu bekennen, in Ausnahmesituationen Verantwortung gegenüber in Not geratenen Menschen und Tieren zu übernehmen, diese zu schützen, Leben zu retten sowie Sachwerte zu erhalten. Wenn diese Männer und Frauen in den Einsatz gehen, dann tun sie dies oft ohne zu wissen, was sie dabei erwartet. Auch ohne zu wissen, ob sie später gesund und heil wieder nach Hause zurückkehren. Für diesen selbstlosen Dienst zum Wohle des Nächsten ein herzliches „Danke“.„Danke für alles – und kommt stets gesund und wohlbehalten von allen Einsätzen und Ausrückungen zu euren Lieben zurück!“ FWPRÄS Albert Kernb>http://feuerwehr-stvalentin.at/Es gibt vielfältige Möglichkeiten sich bei uns zu engagieren:> als Mitglied in der Jugendfeuerwehr> als aktives Mitglied> als förderndes MitgliedEgal wie, wir brauchen Dich!Wir suchen Frauen, Männer und Jugendliche als Mitglieder oder Unterstützer in unserem Team, denn wir brauchen DICH! Ohne das bürgerliche Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr wären der Brandschutz und die Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr St. Valentin nicht finanzierbar.In der Jugendfeuerwehr... bekommst Du Eindrücke in die Grundtätigkeiten der Feuerwehr.... lernst Du im Team zu arbeiten.... nimmst Du an Zeltlagern und anderen Aktivitäten teil, um die Kameradschaft zu stärken.... hast Du jede Menge Spaß im Kreise Deiner Kameraden.In der Einsatzmannschaft... wirst Du umfänglich zur Feuerwehrfrau bzw. zum Feuerwehrmann ausgebildet.... arbeitest Du mit technisch hochwertigen Geräten.... erlebst Du im Einsatz- und/oder Ausbildungsdienst ständig wechselnde Herausforderungen.... erhältst Du viele interessante Aufgaben und genießt die tolle Kameradschaft.... erfährst Du eine Menge Teamgeist.Als Fördermitglied der Freiwilligen Feuerwehr St. Valentin... unterstützt Du die ehrenamtliche Tätigkeit der Feuerwehrkameraden.... kannst Du mithelfen die FF St. Valentin noch besser auszustatten.... steigerst Du durch Deine finanzielle Hilfe die Schlagkräftigkeit der Feuerwehr St. Valentin noch weiter.Haben wir Dein Interesse geweckt?Dann melde Dich einfach telefonisch oder per E-MAIL.Feuerwehrkommandant: ABI Spanyar Peter, B.A.Telefon: +43 7435 / 5 22 22-0 (nicht immer besetzt)Mail: Stadt-St.Valentin@feuerwehr.gv.atAnschrift:Freiwillige Feuerwehr Stadt St. ValentinJosef-Stöckler-Straße 334300 St. ValentinWir werden Dich unverbindlich über die Freiwillige Feuerwehr St. Valentin und die Möglichkeiten einer Mitgliedschaft beraten und informieren.