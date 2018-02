Genuss trifft Kultur - beim Kulturverein Medio2 gibt's Ohrenkitzel und Gaumenschmankerl!

Ein literarisch-musikalisches Programm rund ums Essen und Trinken - verbunden mit einem exquisiten Menü - die Musikerinnen Johanna Beisteiner und Katrin Stuflesser gastieren zu einem außergewöhnlichen Kunsterlebnis im GH Rahofer.

Was brauchen die Menschen für ein zufriedenes Leben? Auf der Suche nach Antworten auf diese Frage stellen die beiden in ihrem unterhaltsamen, teils satirischem Programm Verbindungen zwischen Essen, Trinken und Musik her. Der Spannungsbogen reicht von Anekdoten über die kulinarischen Vorlieben großer Komponisten bis hin zu Liedern und Texten über Fisch, Fleisch, Gemüse, Käse und Schokolade. Die beiden Künstlerinnen präsentieren zwei- und sogar dreistimmig Musik von Mozart, Schubert, Händel und Beethoven sowie Werke von Zweig, Goethe, Busch und eine Reihe von eigenen Arrangements und Texten.

Begleitet wird das Programm von einem Aperitif und einem dreigängigen exquisiten Menü aus Rudi Rahofers Küche.Samstag, 10. März 201818 UhrEintritt inkl. Menü (ohne Getränke) 48für MEDIO2-Abonnenten 35Karten erhältlich bei GH Rahofer, Raika, Sparkasse, Cafe Ingrid