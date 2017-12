Gewinnspiel: Paar-Fotoshooting um 225 Euro gewinnen

27.12.2017, 00:00 Uhr

Ob frisch verliebt oder schon lange liiert: Das Ennser Fotostudio "Fotografie im Fokus" stellt Paare ins richtige Licht.

Der Fotograf

ENNS. Wer seinem Schatz auch nach Weihnachten eine Freude machen möchte, hat jetzt die Chance dazu. Das Fotostudio ,,Fotgrafie im Fokus“ aus Enns verlost ein Paar-Fotoshooting im Wert von 225 Euro. Geshootet wird rund eineinhalb Stunden im Studio in Enns. Rund 40 Fotos entstehen während des Shootings. Fünf Bilder dürfen sich die Verliebten aussuchen. Diese bekommen sie als Teil des Gewinnes digital in voller Auflösung – auch ohne Wasserzeichen und inklusive Bildbearbeitung. Als kleines Extra gibt es die fünf Bilder für die Gewinner auch als Fotoabzug in der Größe von 13x18 Zentimetern.In der ältesten Stadt Österreichs, in Enns, befindet sich das Fotostudio "Fotografie im Fokus“. Im November eröffnet, ist das Studio schon jetzt kaum mehr aus der Bräuergasse wegzudenken. Gerald Friedrich entdeckte seine Leidenschaft zur Fotografie bereits vor elf Jahren. 2011 absolvierte er schließlich die Meisterprüfung, um sein Gewerbe 2013 auch anmelden zu können. Seit Jänner 2017 ist er selbstständig.

Kontakt

Zusätzlich bietet Friedrich als Berufsfotograf auch Werbe- und Produktfotografie an. Gemeinsam mit seinen Partner stellt er auch kurze Imagefilme her, mit denen sich Firmen wie auch kleine Betriebe präsentieren können.,,Fotografie im Fokus“Gerald FriedrichBräuergasse 4a, 4470 Enns0676/4040004office@fotografie-im-fokus.at