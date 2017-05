Hargelsberg wurde als Gesunde Gemeinde ausgezeichnet

10.05.2017, 14:02 Uhr

Die Kinder im Kindergarten haben bei diesem Projekt die Verarbeitung von regionalen und saisonalen Produkten kennengelernt. Ein besonderer Augenmerk wurde auf die Kräuter vor der Haustüre gelegt. So machte die diplomierte Kräuterexpertin Heide Ruf mit den Kindern Kräuterwanderungen. Es wurde auch eine Exkursion zum Bauernhof der Familie Mörwald in Garsten gemacht.

In der Genuss-Werkstatt wurde dann Brot und Kräuterpalatschinken gebacken, verschiedenen Kräuter- und Blütensalze und Kräuteröle hergestellt, verschiedene Aufstriche, Joghurtbällchen und Früchtejoghurts gemacht und eine Kräutersuppe gekocht. Alles wurde von den Kindern liebevoll in Gläsern und Papiertüten verpackt und am Markttag an die Eltern, Schulkinder und Gemeindebürger verkauft. Tische mit diversen Kostproben und einer selbstgemachten Waldmeisterbowle standen zur Verfügung. Ein Kochbuch mit den Rezepten konnte ebenfalls gekauft werden. Der Reinerlös des Verkaufes wird für den Ankauf von Sachbüchern über die Kräuterkunde und Bilderbüchern verwendet.