Hofkirchen ist und bleibt beliebte Wohngemeinde

26.04.2018, 09:00 Uhr

In Hofkirchen wird ein neues Siedlungsgebiet erschlossen: das Wimmerfeld.



30 bis 40 Wohnungen geplant

HOFKIRCHEN (bks). Im Gemeindegebiet Hofkirchen sind nur wenige Firmen beheimatet. Aus diesem Grund pendelt ein sehr großer Teil der Bevölkerung aus. Alles andere als schlimm, findet das Bürgermeister Thomas Berger: „Wir sind eine beliebte Wohngemeinde, und das bleiben wir auch." Derzeit arbeitet man an der Aufschließung eines neuen Siedlungsteiles am Wimmerfeld. „Dort sollen leistbare Mietwohnungen ohne Luxus entstehen", so Berger. Das Ziel sei es, älteren Menschen eine Möglichkeit zu geben, einen kleineren Wohnraum in der Heimatgemeinde zu beziehen. „Aber auch junge Hofkirchner sollen die Möglichkeit haben, in der Gemeinde zu bleiben", sagt der Bürgermeister. Das Projekt ist für alle Generationen gedacht. „Jene, die hier bleiben wollen, sollen das auch können."In der neuen Siedlung werden zirka 30 bis 40 Wohnungen und 19 Einzelbauplätze für Einfamilienhäuser entstehen. Sowohl Miet- als auch Eigentumswohnungen werden angeboten. Der Bauträger der Mietwohnungen stehe derzeit noch nicht fest. Die Grundstücke für Einfamilienhäuser am Wimmerfeld sind schon jetzt beliebt: „Obwohl die Werbetrommel noch nicht gerührt wurde, ist die Nachfrage nach Grundstücken bereits groß", sagt der Ortschef. Wo viel gebaut wird, ist auch eine dementsprechende Infrastruktur notwendig. Die Volksschule beheimatet derzeit sechs Klassen und im Kindergarten sind zurzeit zwei Krabbelstuben- und vier Kindergartengruppen untergebracht. „Mit diesen Wohnungen soll der Zuzug nicht großartig gefördert werden, es soll ein Projekt für die Hofkirchner werden. Ein leichter Zuzug ist verkraftbar."