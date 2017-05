Kein Blütenhonig wegen Spätfrost

03.05.2017, 10:25 Uhr

Räuchern hilft

Kein Blütenhonig

Bienen füttern

Schützen könne man sich vor den tiefen Temperaturen nur bedingt, sagt der Biobauer: "Stroh anzuzünden, wie man es häufig sieht, geht kaum bei dem Wind, der meist bläst. Planen über die Bäume zu spannen, ist immer eine Zeit-, Kosten- und Effizienzfrage." Josef Gruber, Bezirksobmann des Bauernbundes, beziffert den Schaden oberösterreichweit derzeit auf etwa zwei Millionen Euro. "Vor allem der Obstbereich ist betroffen. Im Vorjahr waren die Schäden aber – Stand jetzt – noch massiver." Gruber rechnet nicht mit Totalausfällen in diesem Jahr: "Bei den Äpfel könnte der Frost aber Schäden hinterlassen, sodass sie nicht mehr als Tafelapfel verkauft werden könnten, sondern nur mehr zum Pressen." Mit seinem Marillenhof Gruber in Niederneukirchen ist er vom Spätfrost selbst betroffen. "Wir haben dreimal geräuchert, das hatte eine gute Wirkung."Noch dramatischer sieht die Lage bei Imker Maximilian Liedlbauer aus: "Ich erwarte erstmals seit fast 40 Jahren, dass es dieses Jahr keine Blütentracht – und damit keinen Blütenhonig – geben wird." Der Kronstorfer ist Präsident des Landesverbandes für Bienenzucht. Wegen des kalten Aprilwetters sei die Entwicklung der Bienenvölker völlig zurückgeblieben. "Dadurch gibt es kein Nektarangebot bei den – durch den milden März ausgelöst – bereits voll blühenden Pflanzen", so Liedlbauer.So sei die Entwicklung der Bienenvölker stark gehemmt. "Wenn sie dann nach einer Schönwetterperiode soweit sein werden, wird die allgemeine Blüte vorbei sein." Welche Maßnahmen setzt ein Imker, um die Bienen durch die kalten Tage zu bringen? "Grundsätzlich kommen die Bienen damit selbst zurecht. In Extremfällen wird man aber füttern müssen", sagt Liedlbauer.