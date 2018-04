Kleinbus rammte Baggerschaufel auf der Westautobahn

30.04.2018, 17:39 Uhr

Gegen 04:40 Uhr alarmierte die Bereichsalarmzentrale Amstetten die Feuerwehr Stadt St. Valentin zu einer Fahrzeugbergung. Kurz nach der Ennsbrücke ist ein VW Transporter in eine Baggerschaufel gekracht. Laut Aussage eines der Insaßen lag diese plötzlich vor ihnen mitten auf der Fahrbahn. Ein Ausweichen war nicht mehr möglich und so krachten sie in die Schaufel. Die Wucht schleuderte die Schaufel an den Pannenstreifen. Der Kleinbus kam ebenfalls einige Meter danach im Bereich des Pannenstreifens zu stehen. Der Fahrer sei mit nur 80 bis 90 km/h unterwegs gewesen. Das dürfte die Insaßen vor größerem Schaden geschützt haben. Gar nicht auszudenken, was bei einem Aufprall mit 140km/h hätte passieren können. Hier blieben alle glücklicher Weise unverletzt.Die Feuerwehr barg den Bus und verbrachte ihn von Einsatzstelle. Die Autbahnpolizei sicherte die Unfallstelle und die Baggerschaufel ab. Diese wurde von der ASFINAG geborgen und verbracht.

Es gibt vielfältige Möglichkeiten sich bei der Freiwilligen Feuerwehr zu engagieren:> als Mitglied in der Jugendfeuerwehr> als aktives Mitglied> als förderndes MitgliedEgal wie, wir brauchen Dich!Die Freiwilligen Feuerwehren suchen Frauen, Männer und Jugendliche als Mitglieder oder Unterstützer im Team, denn sie brauchen DICH! Ohne das bürgerliche Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr wären der Brandschutz und die Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehren nicht finanzierbar.In der Jugendfeuerwehr... bekommst Du Eindrücke in die Grundtätigkeiten der Feuerwehr.... lernst Du im Team zu arbeiten.... nimmst Du an Zeltlagern und anderen Aktivitäten teil, um die Kameradschaft zu stärken.... hast Du jede Menge Spaß im Kreise Deiner Kameraden.In der Einsatzmannschaft... wirst Du umfänglich zur Feuerwehrfrau bzw. zum Feuerwehrmann ausgebildet.... arbeitest Du mit technisch hochwertigen Geräten.... erlebst Du im Einsatz- und/oder Ausbildungsdienst ständig wechselnde Herausforderungen.... erhältst Du viele interessante Aufgaben und genießt die tolle Kameradschaft.... erfährst Du eine Menge Teamgeist.Als Fördermitglied der Freiwilligen Feuerwehren... unterstützt Du die ehrenamtliche Tätigkeit der Feuerwehrkameraden.... kannst Du mithelfen die Freiwilligen Feuerwehren noch besser auszustatten.... steigerst Du durch Deine finanzielle Hilfe die Schlagkräftigkeit der Freiwilligen Feuerwehren noch weiter.Wurde Dein Interesse geweckt?Dann melde Dich einfach telefonisch oder per E-MAIL.4300 St. Valentin, Josef-Stöckler-Straße 33Feuerwehrkommandant: ABI Spanyar Peter, B.A.Telefon: +43 7435 / 5 22 22-0 (nicht immer besetzt)Mail: Stadt-St.Valentin@feuerwehr.gv.atMan wird Dich unverbindlich über die Freiwillige und die Möglichkeiten einer Mitgliedschaft beraten und informieren.Aber auch jede andere Freiwillige Feuerwehr in Österreich braucht deine Unterstützung.