Landesausstellung 2018: Basilika St. Laurenz mit römischen Elementen

27.04.2017, 09:44 Uhr

Stadtführer Martin Hoeffle erklärt die Verbindung der Basilika mit dem Legionslager Lauriacum.

ENNS (km). "Teile des Legionslagers Lauriacum wurden für den Bau der Stadt Enns wiederverwendet", erklärt Stadtführer Martin Hoeffle, der in Enns mit Geschichte aufgewachsen ist. Die historischen Überreste des Legionslagers kann man heute teilweise an den Gebäuden der Ennser Altstadt sehen. Besonders deutlich ist dies neben dem Frauenturm auch an der Basilika St. Laurenz im Ortsteil Lorch zu erkennen. "Die Basilika ist auf einem mindestens 34 Meter langen und über 20 Meter breiten Gebäude aufgebaut", erklärt der Stadtführer. Es handle sich dabei um ein vom späten zweiten bis ins vierte Jahrhundert nach Christus bestehendes, mehrfach baulich verändertes Haus. "Ein beheizbarer Saal mit einer nach Osten orientierten Apsis wurde in den bestehenden Gebäudekomplex eingebaut. Diese X-förmige Heizungsanlage ist in der Unterkirche zu sehen", erklärt der Stadtführer. "Es handelt sich um eine sehr große und sehr gut erhaltene Anlage", erklärt Hoeffle.

"Der ursprüngliche Saal wurde vermutlich im fünften Jahrhundert durch umfangreiche Umbauten zu einer frühchristlichen Kirche umgestaltet." 899 nach Christus wurde die "St. Laurentius Kirche" schießlich erstmals erwähnt. Um 1290 wurde die Kirche allerdings wegen ihres Alters abgetragen und im gotischen Stil neu errichtet."1960 fanden archäologische Grabungen unter Eberhard Marckhgott statt. Sie brachten die eindrucksvollen Grundmauern der Vorgängerbauten ans Licht", so Hoeffle. Für den Bau des Kirchturms verwendete man, wie auch beim Frauenturm, Steine aus dem Legionslager Lauriacum.