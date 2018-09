11.09.2018, 22:13 Uhr

Im Anschluss an die Lesung laden wir unsere Besucher ein, den Abend bei einem Buffet und anregenden Gesprächen gemütlich ausklingen zu lassen.Vorverkaufskarten sind erhältlich in der Trafik Warras, in der Bibliothek, sowie unter 0664/2118966 und asten@bvoe.at.