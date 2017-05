Letztes Taizé-Gebet in St. Valentin, vor den Sommerferien

Man glaubt es kaum, aber am 21. Mai um 19.00 Uhr findet in St. Valentin das letzte Taizé-Gebet vor den Sommerferien statt.



Frage an Diakon Manuel: WAS IST EIGENTLICH EIN TAIZÈ-GEBET UND WAS MACHT MAN(N)/FRAU DORT?

Mani`s Antwort:



"Nun jeden Monat „holen“ wir ein bisschen die Stimmung von Taizè zu uns in den Pfarrheim-Meditationsraum nach St. Valentin. Taizè ist ein kleiner Ort in Frankreich an dem sich das ganze Jahr hindurch tausende Jugendliche aus aller Welt zum Gebet mit einer ökumenischen Ordensgemeinschaft versammelt.

Das „Rezept“ von Taizè ist einfach: Man nehme einen entlegenen Ort, eine begeisternde Gemeinschaft von Gottsuchern, lade Jugendliche ein und bete mit ihnen …

Die Gebete in Taizè haben eine eigene Stimmung: Bei Kerzenschein und Weihrauchduft, kurze, leicht wiederholbare Liedtexte die oft wiederholt werden, kurze Lesungen aus der Bibel und viel Stille!

Wenn wir in St. Valentin auf „Taizè-Art“ beten, singen wir diese leicht ins Ohr (und zu Herzen) gehenden Lieder, hören auf das Wort Gottes aus der Bibel und halten eine meditative Stille.

Hat dieses Angebot am Anfang einige (manchmal nur 5) Jugendliche und auch Erwachsene(!) angezogen sind es nun nach 10 Jahren, 50, 70 und noch mehr die an den Taizéabenden teilnehmen. Vorbereitet und geleitet werden diese Gebete von unserer Regionalbetreuerin und Theologin Michaela E. Lugmaier und mir.

Du bist neugierig geworden? Du bist herzlich eingeladen! Es kommen auch Jugendliche und junggeblieben Erwachsene nicht nur aus St. Valentin, sondern oft auch aus Gmunden, Steyr, Gresten, Amstetten, Sindelburg, Ernsthofen, Haidershofen, um nur einige zu nennen."



Nächster Termin: SO 21. Mai um 19.00 Uhr im Meditationsraum des Pfarrheimes.



GEBET ist die schönste „Sprache“ der Welt – die überall verstanden wird, meint euer Diakon Manuel