Minderjähriger Astner als Erpresser entlarvt

12.05.2017, 09:36 Uhr

Ein Minderjähriger aus Asten soll mit zwei 18-Jährigen aus der Region Enns unter Androhung von Gewalt Geld von anderen Jugendlichen gefordert haben.

ASTEN. Ein Minderjähriger aus Asten wird beschuldigt, seit dem Frühjahr 2016 bis zu seiner Festnahme am 3. Mai 2017 unter Gewaltandrohung Geld von anderen Jugendlichen gefordert zu haben. Dabei dürfte er die Taten teilweise gemeinsamen mit zwei 18-Jährigen aus der Region Enns begangen haben, wie die Polizei berichtet.Weigerten sich die vermeintlichen Opfer die Geldforderungen zu begleichen, wurden sie massiv eingeschüchtert und teilweise auch zusammengeschlagen. Ebenso wurden die Opfer im Nachhinein mit weiteren Schlägen bedroht, sollten sie die Polizei einschalten.

Astner in Justizanstalt Linz überstellt

Weitere Täter ausgeforscht

In einem Fall soll der Minderjährige einen Mitschüler mit Faustschlägen ins Gesicht verletzt haben, nachdem dieser eine Bekannte beleidigt haben soll. Er soll dies auch mit einem Handy gefilmt haben. Von der Staatsanwaltschaft Steyr wurde am 3. Mai 2017 die Festnahmeanordnung erteilt. Der 14-Jährige wurde noch am selben Tag festgenommen und am 5. Mai 2017 in die Justizanstalt Linz überstellt.Bei den Ermittlungen konnten noch weitere sechs Minderjährige ausgeforscht werden. Ihnen wurden unter anderem etwa 40 Ladendiebstähle in verschiedenen Lebensmittelgeschäften in Enns und Asten, sowie mehrere Sachbeschädigungen in Asten nachgewiesen. Die Schadenshöhe der Sachbeschädigungen beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.