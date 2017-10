Missio-Schokopralinen-Familienmesse mit den Singing Valenteenies

In St. Valentin taucht im Oktober immer wieder eine Frage aufDiesen Samstag, 21. Oktober und Sonntag, 22. Oktober werden nach den Hl. Messen wieder die beliebten Missio-Schokopralinen verkauft! Nachdem voriges Jahr 500 Schokopralinen-Sackerl bereits nach wenigen Minuten verkauft waren, hat man sich heuer ein hohes Ziel gesetzt. Die Jugend wird an diesem Wochenende 1.000 Schokopralinen-Sackerl zum Preis von je 3,00 € verkaufen! Warum tun wir das? Weil wir mit dieser Spende, anlässlich des Weltmissionssonntags, den Ärmsten der Armen in Kenia helfen möchten und können! Bitte helft uns!(Samstag: Abendmesse 19 Uhr, Sonntag: 8.00 Uhr und. 9.30 Uhr) www.missio.at

Bei den Familienmessen wäre es schön und für die Kinder viel angenehmer, wenn sie mit ihren Kindern vorne im Chorgestühl oder in den ersten Bankreihen Platz nehmen.